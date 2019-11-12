Son Dakika Haberleri: Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nın kapasitesi yükseltiliyor
Son Dakika Ekonomi Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nın kapasitesi yükseltiliyor - Son Dakika Ekonomi

Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nın kapasitesi yükseltiliyor

6 saat önce

- Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nın kapasitesi yükseltiliyorGAZİANTEP - Gaziantep ve Hatay arasındaki Amik Ovası'nı sulayan İslahiye Tahta Köprü Barajı'nda set yükseltme çalışmalarında sona gelindi.

- Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nın kapasitesi yükseltiliyor

GAZİANTEP - Gaziantep ve Hatay arasındaki Amik Ovası'nı sulayan İslahiye Tahta Köprü Barajı'nda set yükseltme çalışmalarında sona gelindi.

İslahiye ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve İslahiye ile Hatay arasındaki Amik ovasını sulayan Tahta Köprü Barajı'nda 5 ay önce başlatılan set yükseltme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık elli yıllık bir proje olan Tahta Köprü Baraj'ındaki set yükseltme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çalışmalar kapsamında kurulan şantiyenin şefi Şehmus Cengiz, "Çalışmalar bittiğinde barajın gövde yüksekliği 9 metre olacak, kapasite 2 milyon küpten 4 milyon küpe çıkmış olacak. Sulama amacı ile yapılan bu baraj bundan sonra kurulacak hidroelektrik santralleri ile yaklaşık 1 yıl içerisinde elektrik üretimine geçilecek ve böylelikle Amik Ovasının tamamını sulayabilme özelliğine kavuşacak. Toplam kret kotu yüksekliği 406 metreden 415 metreye çıkmış olacak bu yılın başında bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra Amik Ovası'nda bulunan toplam 46 bin 514 hektar arazinin sulanabileceği ve barajın tam kapasiteyle çalıştığında ise yılda 20 milyon KWS enerji üretimi sağlanacağı da belirtildi.

Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nın kapasitesi yükseltiliyor

Amik Ovası, Gaziantep, İslahiye, Hatay, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası
İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti Güldür Güldür oyuncusu Ecem Erkek, mini elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:16:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nın kapasitesi yükseltiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]