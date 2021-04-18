Amik Ovası'nın bereketli topraklarında siyah havuç için hasat zamanı - Son Dakika

Amik Ovası'nın bereketli topraklarında siyah havuç için hasat zamanı

18.04.2021 11:09
Amik Ovası'nın bereketli topraklarında siyah havuç için hasat zamanı, System.String[]

Türkiye'nin önemli havuç üretim merkezlerinden Hatay'da, firmaların talebi üzerine ekilen ve hasadına başlanan siyah havuçtan bu yıl 22 bin ton rekolte hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli havuç üretim merkezlerinden Hatay'da, firmaların talebi üzerine ekilen ve hasadına başlanan siyah havuçtan bu yıl 22 bin ton rekolte hedefleniyor.

Amik Ovası'nda havuç üretimiyle öne çıkan Kırıkhan ilçesinde, ürünün hem sarı hem de siyah renklisi tarlalara ekiliyor.

Gıda renklendiricisi, turşu ve meyve suyu yapımında kullanılan siyah havuç, firmaların talebi üzerine ilçedeki tarımsal arazilerde toprakla buluşturuluyor.

Tamamı önceden gelen talep üzerine ekilen siyah havuç, traktör yardımıyla tarladan sökülüp saplarından kopartılarak çuvallara dolduruluyor.

Traktörlere yüklenerek temizlenmek üzere fabrikalara gönderilen üzeri çamur kaplı havuçlar, tazyikli su yardımıyla yıkanıp paketlenmeye hazır hale getiriliyor.

Bu sene yaklaşık 7 bin dekarda ekilen siyah havuçtan 22 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

"Dekar başına 3,5-4 ton ürün elde ediliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, siyah havucun yurt içindeki tüketiminin yanı sıra katma değerli ürüne dönüştürülüp ihraç edildiğini de söyledi.

Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin çok verimli olduğunu, burada ekilen ürünlerden yüksek verim alındığını anlatan Çolakoğlu, "Amik Ovası'nda bitki çeşitliliğimiz çok fazla. Hatay zaten bitkisel üretimin çok yoğun olarak yapıldığı bir il." dedi.

Çolakoğlu, bu ürünler içerisinde havucun önemli bir yer teşkil ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle ülkemizde Konya ve Ankara'dan sonra havuç üretiminin en fazla yapıldığı il Hatay. Dekar başına 3,5-4 ton ürün elde ediliyor. Bunun karşılığında da Amik Ovası'ndan elde etmiş olduğumuz siyah havucun miktarı 22 bin tonlara kadar çıkabiliyor. Toplam havuç üretimi ise yaklaşık 70 bin tonu buluyor."

Kentte üretilen havuçlar için coğrafi işaret çalışmasının da devam ettiğini belirten Çolakoğlu, "Havucumuzun diğer bölgelerde yetişen havuçlardan farkı özellikle kuru madde oranının yüksek olmasıdır. Ortalama kuru madde oranı diğer havuçlarda 7, burada üretilen havuçlarda bu oran 10'un üzerinde." diye konuştu.

"Fabrikayla anlaşmalı ekiyoruz"

Üretici Celal Kıvrak da geçen yıl 60 dönümlük alanda siyah havuç ektiğini dile getirdi.

Rekolte ve fiyattan duyduğu memnuniyetten dolayı bu yıl 700 dönümde siyah havuç ürettiğini anlatan Kıvrak, "İnşallah bu yıl da kazanırsak seneye daha fazlasını düşünüyoruz. Geçen yıl ürünlerimizi 65 kuruştan satıyorduk, bu yıl ise 70 kuruşa çıktı. İstek, sipariş üzerine ekiyoruz. Fabrikayla anlaşmalı ekiyoruz. Fabrikanın verdiği fiyatlar hoşumuza giderse önümüzdeki yıl daha fazla ekmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kıvrak, tüm üreticilere hayırlı hasat temennisinde bulundu.

Amik Ovası, Türkiye, Hasat, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amik Ovası'nın bereketli topraklarında siyah havuç için hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi         
12:25
Mustafa Cengiz, Mustafa Cengiz, "Sizi motive etmek için öyle konuştum" mesajını Arda aracılığıyla takıma gönderdi         
12:10
Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek         
10:23
Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı         
10:05
Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı böyle kurtardı Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı böyle kurtardı         
10:02
Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı         
09:01
Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti         
07:56
Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı         
00:59
Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu         
23:08
Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor         
20:57
Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor         
17:42
Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir         
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı         
16:12
Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu         
10:45
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 12:42:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amik Ovası'nın bereketli topraklarında siyah havuç için hasat zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei