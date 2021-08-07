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Amik Ovası'nın verimli topraklarında kapya biber hasadına başlandı - Son Dakika

Amik Ovası'nın verimli topraklarında kapya biber hasadına başlandı

07.08.2021 11:00
Amik Ovası'nın verimli topraklarında kapya biber hasadına başlandı, System.String[]

Hatay'da hasadına başlanan, kendine özgü aroması ve kalitesiyle özellikle salça ve baharat yapımında kullanılan kapya biberde yaklaşık 60 bin ton rekolte bekleniyor.

Hatay'da hasadına başlanan, kendine özgü aroması ve kalitesiyle özellikle salça ve baharat yapımında kullanılan kapya biberde yaklaşık 60 bin ton rekolte bekleniyor.

Verimli topraklarında yılda birden fazla ürünün yetiştirildiği Amik Ovası'nda, kapya biber hasadına başlandı.

Bu yıl kentte yaklaşık 26 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan biber, sabahın ilk ışıklarında başlayan toplama işleminin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.

Verimiyle yüz güldüren biber, kilogramı yaklaşık 1 liradan alıcı buluyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, kapya biberde Hatay'ın, Çanakkale, Manisa, Samsun, Şanlıurfa ve Kilis'ten sonra en fazla üretim yapan 6. il olduğunu söyledi.

Kapya biberin etli oluşu sebebiyle özellikle salça, pul ve kurutmalık biber yapımında kullanıldığın aktaran Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"İlimizde üretilen kapya biberin yüzde 90'ı salça üretiminde kullanılıyor, kalan kısmı da pul ve kurutmalık biber olarak değerlendiriliyor. İlimizde kapya biberin üretim alanı geçen yıl 25 bin dekar civarındaydı bu yıl 26 bin 500 dekar. Dekardan ortalama 2 bin 200 kilogram civarında ürün alınıyor. Toplam rekoltemiz bu yıl 60 bin tona yakındır. Verim de bu sene iyi."

Üretimin yüzde 90'ının salça üretiminde. kullanıldığını bu yüzden kentteki salça fabrikalarının da her geçen gün arttığını belirten Çolakoğlu, Hatay'da 42 salça fabrikası bulunduğunu söyledi.

Çolakoğlu, kapya biberden elde edilen salçaların hem yurt içine hem de yurt dışına gönderildiğini aktararak, "Yurt dışında özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine, Rusya'ya ihracat yapılıyor." dedi.

Üretici verimden memnun

Biber üreticisi Mehmet Tekbaş da 5 yıldan bu yana biber üretimi yaptığını söyledi.

Bu yıl ortalama 15 dönüm arazide biber ürettiğini anlatan Tekbaş, "Bu yıl ürünümüzün kalitesi ve verimi güzel ancak fiyat güzel değil. Geçen sene dönüm başına 1 ton topluyorsak bu sene 1,5 ton topluyoruz. Yüzde 50 artış var. Ürünlerimiz geçen seneye göre daha etli ve güzel." diye konuştu.

Çiftçi Şenet Kızılay da bu yılki verimin geçen yıla oranla daha iyi olduğunu belirtti.

Yaklaşık 100 dönümlük arazide ekim yaptığını ifade eden Kızılay, "Biberlerimiz güzel bu sene Allah'a şükür verim de iyi, sıkıntımız yok. Genelde salçalık olarak satıyoruz." dedi.

Amik Ovası'nın verimli topraklarında kapya biber hasadına başlandı
Amik Ovası'nın verimli topraklarında kapya biber hasadına başlandı
Amik Ovası'nın verimli topraklarında kapya biber hasadına başlandı
Amik Ovası'nın verimli topraklarında kapya biber hasadına başlandı
Amik Ovası'nın verimli topraklarında kapya biber hasadına başlandı

Amik Ovası, Tarım, Kilis, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amik Ovası'nın verimli topraklarında kapya biber hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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