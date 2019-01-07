Son Dakika Haberleri: Amik Ovası Sular Altında

Amik Ovası Sular Altında

34 dakika önce

Hatay'da etkili olan yağışlar sonrası Amik Ovası'nda ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Hatay'da etkili olan yağışlar sonrası Amik Ovası'nda ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Hatay'da iki günden beri etkili olan yağışlar, Amik Ovası'nı göle dönüştürdü. Amik Ovası'nda birçok ekili tarım arazisi sular altında kalırken, çiftçiler mağdur oldu. Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen vatandaşların kurdukları çadırlar da sular altında kalırken, birçok yiyecek ve kıyafetleri de zarar gördü. Tarım arazilerinde biriken sular, Hatay Havaalanı yolunu da tehdit ederken, sular altında kalan tarlalar yiyecek arayan kazların ilgi odağı oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı Palu Ailesi Olayında Kan Donduran Yeni Gelişme: Kazı Çalışmalarında Kemik Bulundu

Tam 191 Kilo Patlayıcı ile Büyükşehirleri Kana Bulayacaklardı 6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen İŞKUR Binası Önüne Koştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:30:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amik Ovası Sular Altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]