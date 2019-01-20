Amik Ovası Sular Altında
35 dakika önce
Hatay'da Amik Ovası sular altında kaldı.
Hatay
'da Amik Ovası
sular altında kaldı.
Son haftalarda artış gösteren sağanak yağışların ardından Antakya
ilçesinde bulunan Amik Ovası'nı esir alan sel suları, amatör kameralar tarafından havada görüntülendi. Havaalanının dört bir yanını adeta göle çeviren yağmur suları görenleri hayrete düşürdü.
HATAY HAVAALANI YOLUNDA OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR SÜRÜYOR Amik Ovası'nın sular altında kalmasıyla birlikte ovanın ortasında kalan Hatay Havaalanı yolunda oluşan su taşmaları nedeniyle sivil araç trafiğine kapatılan yolda olağanüstü şartlar sürüyor. Havaalanına geliş ve gidişlerin alınan önlemlerle birlikte otobüslerle yapıldığı yolda, güvenlik sağlanana kadar sivil araç yasağı devam edecek.
KIZILAY AŞAĞIOBA'DA YARA SARIYOR Amik Ovası içerisinde bulunan ve sağanak yağışların ardından sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi'nin imdadına yetişen Türk Kızılayı
yara sarmaya devam ediyor. Köy halkına giyecek ve battaniye yardımında bulunan Kızılay, vatandaşlara günde 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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