Amik Ovası sular altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amik Ovası sular altında - Son Dakika

Amik Ovası sular altında

6 saat önce

Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı.

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Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Sular altındaki tarım arazileri havadan drone ile görüntülendi.


Kentte son 2 haftadır aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Amik Ovası'nda ve Aşağıoba Mahallesi'nde birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar ve Hatay Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.


Hayvancılıkla uğraşan Ercan Gezer, "Devletimizden yardım istiyorum. Ova sular altında kaldı. Hayvanlarımız yemsiz kaldı. Meraya da gidemiyoruz, meramız sular altında. Devletimiz bir an önce bize yardım etmeli" diye konuştu. - HATAY

Amik Ovası, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:03 Kaynak: İHA
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