Amik Ovası Sular Altında (3)
19 dakika önce
HATAY HAVALİMANI YOLU KAPATILDIKent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle birçok noktada yollar sularla dolarken, Amik Ovası'nı kaplayan sular da Hatay Havalimanı çevresine taştı.
HATAY HAVALİMANI YOLU KAPATILDI
Kent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle birçok noktada yollar sularla dolarken, Amik Ovası
'nı kaplayan sular da Hatay Havalimanı
çevresine taştı. Ekipler, havalimanı yolunu sivil araç trafiğine kapattı. Devlet Su İşleri
'ne ait kepçelerle yol kenarına set kuruldu, Belediye ekipleri alanda çalışma yaptı. Havalimanı yolunda güvenlik sağlanana kadar ulaşımın otobüslerle sağlanacağı belirtildi.
Mehmet KOCACIK/HATAY,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:24 Kaynak: DHA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu
21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı
Çifte Cinayetin Zanlısı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti
Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı