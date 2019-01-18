Amik Ovası Sular Altında (3)
1 saat önce
HATAY HAVALİMANI YOLU KAPATILDIKent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle birçok noktada yollar sularla dolarken, Amik Ovası'nı kaplayan sular da Hatay Havalimanı çevresine taştı.
HATAY HAVALİMANI YOLU KAPATILDI
Kent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle birçok noktada yollar sularla dolarken, Amik Ovası
'nı kaplayan sular da Hatay Havalimanı
çevresine taştı. Ekipler, havalimanı yolunu sivil araç trafiğine kapattı. Devlet Su İşleri
'ne ait kepçelerle yol kenarına set kuruldu, Belediye ekipleri alanda çalışma yaptı. Havalimanı yolunda güvenlik sağlanana kadar ulaşımın otobüslerle sağlanacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 Kaynak: DHA
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