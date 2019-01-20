Son Dakika Haberleri: Amik Ovasındaki Su Baskını Havadan Görüntülendi

Amik Ovasındaki Su Baskını Havadan Görüntülendi

42 dakika önce

Amik Ovasındaki su baskını havadan görüntülendi Uçak içerisinde amatör kamera ve pilot kamerasından çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Amik Ovasındaki su baskını havadan görüntülendi
Uçak içerisinde amatör kamera ve pilot kamerasından çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

HATAY - Hatay'da Amik Ovası'nı esir alan su baskını, havadan görüntülendi. Uçak içerisinde amatör kamera ve pilot kamerasından çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.
Son haftalarda artış gösteren sağanak yağışlarından ardından Antakya ilçesinde bulunan Amik Ovası'nı esir alan sel suları, amatör kameralar tarafından havada görüntülendi. Havaalanının dört bir yanını adeta göle çeviren yağmur suları görenleri hayrete düşürdü.
Hatay Havaalanı yolunda olağanüstü şartlar sürüyor
Amik Ovası'nın sular altında kalmasıyla birlikte ovanın ortasında kalan Hatay Havaalanı yolunda oluşan su taşmaları nedeniyle sivil araç trafiğine kapatılan yolda olağanüstü şartlar sürüyor. Havaalanına geliş ve gidişlerin alınan önlemlerle birlikte otobüslerle yapıldığı yolda, güvenlik sağlanana kadar sivil araç yasağı devam edecek.
Kızılay Aşağıoba'da yara sarıyor
Amik Ovası içerisinde bulunan ve sağanak yağışların ardından sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi'nin imdadına yetişen Türk Kızılayı yara sarmaya devam ediyor. Köy halkına giyecek ve battaniye yardımında bulunan Kızılay, vatandaşlara günde 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

su baskını, Genel
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