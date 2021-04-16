Amin Maalouf Edebiyat Salonu'nda - Son Dakika

Yiğit Bener'in sunumuyla gerçekleşecek olan Edebiyat Salonu'nda Amin Maalouf'a, eserlerini Türkçe'ye kazandıran çevirmen ve yazar Ali Berktay daeşlik edecek.

Fransız Akademisi'nin 2011'den beri üyesi olan Fransız-Lübnanlı romancı ve gazeteci Amin Maalouf, 1993 yılında aldığı Goncourt ödülü de dahil olmak üzere birçok ödülle taçlandırıldı.

Eserleri Türkiye'de giderek artan sayıda sadık bir okur kitlesi tarafından takip edilen Maalouf, son romanı Empedokles'in Dostları ve denemesiUygarlıkların Batışı ile halihazırda büyük bir başarı kazanmış durumda. Bu iki eser çerçevesinde ve merkezinde birden fazla kimlikle bağlantılı çatışmaların yer alacağı bu fikir tartışmasını her zaman olduğu gibi yazar Yiğit Bener sunacak.

Amin Maalouf 1949'da Lübnan'da doğdu. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı; 1976'dan beri Paris'te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Maalouf, bugün vaktinin çoğunu kitap yazmaya ayırmaktadır.

Çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerini yapıtlarında başarıyla işleyen Maalouf, ilk kitabı "Les Croisades vues par les Arabes" (1983, "Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri", YKY) ile tanındı ve bu kitabın çevrildiği dillerde de büyük bir başarı kazandı. 1986'da yayımlanan ve aynı yıl Fransız - Arap Dostluk Ödülü'nü kazanan ikinci kitabı (ilk romanı) "Léon l'Africain" (Afrikalı Leo, YKY) ise bugün bir "klasik" kabul edilmektedir.

Maalouf'un 1988'de yayımlanan ikinci romanı "Samarcande" da (Semerkant, YKY) coşkuyla karşılandı ve pek çok dile çevrildi. "Les Jardins de Lumière" (1991, Işık Bahçeleri, YKY) ve "Le Ier Siècle après Béatrice" (1992, Beatrice'ten Sonra Birinci Yüzyıl, YKY) adlı romanlarının ardından, 1993'te yayımlanan romanı "Le Rocher de Tanios" ( Tanios Kayası, YKY) ile Goncourt Ödülü'nü kazanan yazarın, "Les Echelles du Levant" (Doğu' nun Limanları, YKY) adlı romanı 1996'da, "Les Identités Meurtrières" (Ölümcül Kimlikler, YKY) adlı deneme kitabı 1998'de çıktı. Maalouf 2000'de "Le Périple de Baldassare"ı yayımladı (Yüzüncü Ad – "Baldassare'nin Yolculuğu", YKY). Finlandiyalı müzisyen Kaija Saariaho'nun bestelediği opera için yazdığı "Uzaktan Aşk" (2002, YKY) Maalouf'un ilk librettosudur. 2004'te "Origines" (Yolların Başlangıcı, YKY) adlı romanı, 2006'da ikinci librettosu "Adriana Mater" (YKY) 2009'da ise ikinci deneme kitabı "Le dérèglement du monde" (Çivisi Çıkmış Dünya, YKY) yayımlanmıştır. Amin Maalouf 2011 yılında Académie Française'e seçilmiştir.