Kızı Eda ile birlikte alışveriş merkezine gelen Gülse, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları turlarken görüntülendi. Kızı Eda, bebek arabasında uyurken alışverişin tadını çıkaran güzel oyuncu muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmazken soru almadan sadece teşekkür etmekle yetindi.

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık