Son Dakika Haberleri: Amine Gülşe ve Mesut Özil'e Hindistan'dan Misafir Geldi

Amine Gülşe ve Mesut Özil'e Hindistan'dan Misafir Geldi

33 dakika önce

Mesut Özil'in maçını izleyen özel konuk, Hindistan'ın ünlü jönü Shah Rukh Khan'dı.

Amine Gülşe ve Mesut Özil'e Hindistan'dan Misafir Geldi, System.String[]
Mesut Özil'in maçını izleyen özel konuk, Hindistan'ın ünlü jönü Shah Rukh Khan'dı. Oyuncu, maçtan sonra Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile poz verdi.

FORMASINI HEDİYE ETTİ

Mesut Özil, Shak Ruk Khan'a formasını hediye etti ve fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:19 

Amine Gülşe, Hindistan, Mesut Özil, Güncel
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