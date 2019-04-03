Amine Gülşe ve Mesut Özil'e Hindistan'dan Misafir Geldi
33 dakika önce
Mesut Özil'in maçını izleyen özel konuk, Hindistan'ın ünlü jönü Shah Rukh Khan'dı.
Mesut Özil'in maçını izleyen özel konuk, Hindistan'ın ünlü jönü Shah Rukh Khan'dı. Oyuncu, maçtan sonra Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile poz verdi.
FORMASINI HEDİYE ETTİ
Mesut Özil, Shak Ruk Khan'a formasını hediye etti ve fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:19
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