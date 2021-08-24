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Aminu Umar: "540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım" - Son Dakika

Aminu Umar: "540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım"

24.08.2021 09:44

- Aminu Umar: "540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım" Çaykur Rizespor'un 1 buçuk yılı aşkın süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan başarılı oyuncusu Aminu Umar, "540 gün denince benim de gözüme fazla geldi.

- Aminu Umar: "540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım"

RİZE - Çaykur Rizespor'un 1 buçuk yılı aşkın süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan başarılı oyuncusu Aminu Umar, "540 gün denince benim de gözüme fazla geldi. 'O kadar olmuş mu' dedim hatta. Sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım" dedi.

Çaykur Rizespor'un 2018-2019 sezonunda Osmanlıspor'dan kiraladığı ve 2019-2020 sezonunda renklerine kattığı 26 yaşındaki Nijeryalı Aminu Umar, 2019-2020 sezonunda ligin 24. haftasında oynanan Trabzonspor-Rizespor maçında 65. dakikada attığı golün ardından sevinirken sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında forma şansı bulan Umar rakip takım filelerini 3 kez havalandırdığı sezonda uzun bir süre sakatlığı nedeniyle futboldan uzak kalmıştı.

Süper Lig'de bu sezon 2. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda oynanan Çaykur Rizesor - Fatih Karagümrük maçında forma şansı bulan Umar, 74. dakikada sahaya çıkarak uzatmalarla birlikte toplam 20 dakika yeniden Çaykur Rizespor armasını taşıdı. Tribünlerden de büyük destek alan Umar o atmosferi çok özlediğini dile getirerek, 540 gün sahadan uzak kalmanın kendisi için de uzun bir süre olduğunu ifade etti. Umar, "540 gün denince benim de gözüme fazla geldi. 'O kadar olmuş mu' dedim hatta. Sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım. O kadar uzun süre futboldan uzak kalmışım ki resmi bir maçta sahaya adım atmak beni çok mutlu etti. Özellikle taraftarımızın bana gösterdiği sevgi, onların yüzündeki mutluluk beni bir kat daha duygulandırdı diyebilirim. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Her gün daha iyiye gideceğimin sözünü veriyorum"

Futboldan uzun süre ayrı kaldığı için biraz zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren Umar, "Bu sezonla ilgili planlarım hedeflerim daha iyisini yapmak. Çünkü çok uzun süre uzak kaldım. Bu kadar uzun süre uzak kaldıktan sora futbol olarak istediklerinizi hemen sahaya yansıtamayabilirsiniz. Biraz zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Adım adım, günbegün, her gün daha iyiye gideceğimin sözünü veriyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağımdan emin olsun taraftarımız" ifadelerini kullandı.

"Bu oyuncuların şu anda tek ihtiyacı beraber hareket edebilmek"

Geçen sezonlara oranla birçok oyuncunun gittiğini ve yeni takım arkadaşlarının geldiğini hatırlatan Umar, takımın birbirine alıştığı zaman çok başarılı bir sezon geçireceğine inandığını dile getirerek, "Geçen senelerle karşılaştırdığımızda çok farklı bir ortam var. Birçok oyuncu gitti, birçok yeni oyuncu geldi. Şu anda bizim yapmamız gereken tek şey antrenmanlarda ve kamplarda birlikteliğimizi pekiştirmek. Bunu becerebilirsek ben bireysel olarak çok iyi oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum. Bu oyuncuların şu anda tek ihtiyacı beraber hareket edebilmek, birbirlerine alışabilmek. Eğer bu dediklerimi başarabilirsek ben geçen sezonlara oranla çok daha başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Sakatlık süreci boyunca maçları tribünden takip eden Aminu Umar, birçok maçta 'Ben olsam' diyerek kendisine telkinlerde bulunduğunu belirterek, "Birçok maçta arkadaşlarım çabaladı, uğraştı ama ben hep 'Ben şurada olsam şu çalımı atardım, şuraya koşardım, şu pası verirdim, şu golü yapardım' dedim. Futbolcu olarak zaten tribünde olduğunuzda o hissiyat her zaman olur. Geçen sene de benim için oldu gerçekten" ifadelerini kullandı.

"Kendi performansımı en üst seviyeye çekmeye çalışacağım"

Sahaya çıktığı andan itibaren taraftarı mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağının sözünü vermeyi de ihmal etmeyen Umar, "Şu anda yeni bir takımız, yeni oyuncular var. Hocamız da oyuncuları belirli pozisyonlarda deniyor. Farklı taktikler de deniyor, en iyisini bulmaya çalışıyor. Bu yeni takımın nasıl daha iyi oynayabileceği, ne gibi şeyler yapabileceğini görmek istiyor hocamız. O yüzden maçta 11 başlar mıyım, sonradan mı girerim, kadroda olur muyum, olmam mı bilmiyorum. Dediğim gibi yeni bir takım olduğumuz için herkes şu anda neler yapabileceğini göstermeye çalışıyor. Ama şundan eminim; ben Umar Aminu'yum. Ben sahaya 5 dakika da girsem, 10 dakika da girsem, yarım saat de girsem, ilk 11'de de başlasam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağım. Kendi performansımı en üst seviyeye çekmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

Aminu Umar: 540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım
Aminu Umar: 540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım
Aminu Umar: 540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım
Aminu Umar: 540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım
Aminu Umar: 540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım
Aminu Umar: 540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım
Aminu Umar: 540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım

Trabzonspor, Osmanlıspor, Aminu Umar, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aminu Umar: '540 gün sonra sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım' - Son Dakika Spor


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