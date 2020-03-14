Aminu Umar ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Aminu Umar ameliyat edildi - Son Dakika Spor

Aminu Umar ameliyat edildi

6 saat önce

Çaykur Rizesporlu futbolcu Aminu Umar, ön çapraz bağlarından ameliyat edildi.

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Çaykur Rizesporlu futbolcu Aminu Umar, ön çapraz bağlarından ameliyat edildi.


Sakatlığı dolayısıyla Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yağılan Umar'ın ameliyatının başarılı geçtiği fakat 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. - RİZE

Aminu Umar, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:15 Kaynak: İHA
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