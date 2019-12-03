Son Dakika Haberleri: Aminu Umar Hedefimiz 3 puan
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Aminu Umar Hedefimiz 3 puan

6 saat önce

Çaykur Rizespor'un deneyimli orta saha oyuncu Aminu Umar, "Kayserispor karşısında hedefimiz 3 puan" dedi.

Aminu Umar Hedefimiz 3 puan, System.String[]

Çaykur Rizespor'un deneyimli orta saha oyuncu Aminu Umar, "Kayserispor karşısında hedefimiz 3 puan" dedi.

Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını belirterek, bu hafta karşılaşacakları İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında da 3 puan hedeflediklerini söyledi. Umar, "Onların zor durumda olduğunu biz de duyduk. Oyuncu olarak bu tür takımların durumuna üzülüyorum. Çünkü her takımın başına gelebilecek bir şey. Ama açıkçası beni kişisel olarak çok fazla ilgilendirmiyor. Tabii ki üzülüyorsunuz. Ama biz oraya kazanmak için gideceğiz. Öncelikli olarak kendi işimizi yapmaya gideceğiz. Bizim için önemli olan orada 3 puanı almaktır. Biz Çaykur Rizespor için mücadele ediyorsak sonuçta bir şeyler kazanmak için burada varız. O yüzden biz rakibin durumundan ziyade oraya tamamen kendi işimizi yapmaya gidiyoruz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:13 Kaynak: DHA
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