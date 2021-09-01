Amir Memur İlişkileri ve Uyum - Son Dakika
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Amir Memur İlişkileri ve Uyum

01.09.2021 21:50
Amir Memur İlişkileri ve Uyum

Konuşmacı: Dr. Burhan İşliyenTarih: 8 Eylül 2021Saat: 10. 00Toplantı Kodu: 937 3195 1770Toplantı Şifresi: Gazi1926.

Konuşmacı: Dr. Burhan İşliyen

Tarih: 8 Eylül 2021

Saat: 10. 00

Toplantı Kodu: 937 3195 1770

Toplantı Şifresi: Gazi1926

Kaynak: Habermetre
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Eylül, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Amir Memur İlişkileri ve Uyum - Son Dakika

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