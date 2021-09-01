Konuşmacı: Dr. Burhan İşliyen
Tarih: 8 Eylül 2021
Saat: 10. 00
Toplantı Kodu: 937 3195 1770
Toplantı Şifresi: Gazi1926
Eylül, Toplum, Son Dakika
Son Dakika › Toplum › Amir Memur İlişkileri ve Uyum - Son Dakika
Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.