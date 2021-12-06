'Amiraller bildirisi' soruşturmasında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'amiraller bildirisi' soruşturmasında, 103 emekli amiral hakkında, 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca emekli amiraller tarafından 4 Nisan'da hazırlanan ve kamuoyunda 'amiraller bildirisi' olarak bilinen 'Montrö bildirisi' ile ilgili resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden 10'u Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise emniyete ifadeye çağrıldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da, 84 şüpheli ise 27 Mayıs'ta ifadeye çağrıldı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

103 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAMEAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı 'bildiri' soruşturmasını tamamlayarak, 103 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede şüpheliler için TCK'nın 316/1'inci maddesi kapsamında, 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'amiraller bildirisi' olarak bilinen soruşturma tamamlanmış olup düzenlenen iddianame Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. İddianame ile 103 şüphelinin 5237 TCK'nın 316/1'inci maddesi kapsamında 'Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan cezalandırılmaları talep edilmiştir. Haklarında gözaltı tedbiri uygulananlarla birlikte bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenmiş, suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklenmiştir" denildi.