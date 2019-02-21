Son Dakika Haberleri: Amirallere Suikast" ve "Balyoz" Soruşturmalarının Savcısı Süleyman Pehlivan'a, Fetö Üyeliğinden 13...

Amirallere Suikast" ve "Balyoz" Soruşturmalarının Savcısı Süleyman Pehlivan'a, Fetö Üyeliğinden 13...

54 dakika önce

"Amirallere Suikast" ve "Balyoz" soruşturmalarının savcısı Süleyman Pehlivan'a, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Amirallere Suikast
"Amirallere Suikast" ve "Balyoz" soruşturmalarının savcısı Süleyman Pehlivan'a, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:04 Kaynak: AA

Süleyman Pehlivan, Güncel
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