Amirallere Suikast" ve "Balyoz" Soruşturmalarının Savcısı Süleyman Pehlivan'a, Fetö Üyeliğinden 13...
54 dakika önce
"Amirallere Suikast" ve "Balyoz" soruşturmalarının savcısı Süleyman Pehlivan'a, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
"Amirallere Suikast" ve "Balyoz" soruşturmalarının savcısı Süleyman Pehlivan
'a, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:04 Kaynak: AA
Son Dakika! Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi
Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti
Son Dakika! AİHM, Ilısu Barajı İnşaatı Nedeniyle Hasankeyf Sit Alanının Zarar Gördüğü İddialarıyla Yapılan Başvuruyu Reddetti
Bakan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 85 Konut, 5 Ahır, 1 Okul ve 2 Cami Hasar Gördü