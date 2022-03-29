"Amirallerin Montrö bildirisi" davasına devam edildi - Son Dakika
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"Amirallerin Montrö bildirisi" davasına devam edildi

29.03.2022 14:59
"Amirallerin Montrö bildirisi" davasına devam edildi

Kamuoyunda, "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi.

Kamuoyunda, "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar Ali Sadi Ünsal, Arif Vehbi Alpman, Nazım Çubukçu ve Turgay Erdağ ile avukatları savunma yaptı.

Ali Sadi Ünsal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerindeki vatansever askerlerin tasfiye edildiğini belirterek, darbe girişimine ilişkin sürece değindi. Darbe girişiminden önce de FETÖ'ye karşı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklamalar yaptığını ifade eden Ünsal, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne yönelik açıklamanın bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini, bir vatandaş olarak anayasal hakkını kullanıp kamuoyunu bilgilendirmek kastıyla suça konu açıklamayı imzaladığını savundu.

Pişman olmadığını, aynı açıklamayı bugün olsa yine imzalayacağını söyleyen Ünsal, açıklamanın ardından yaşanan gelişmelerin kendilerini haklı çıkardığını öne sürdü.

Sanık Arif Vehbi Alpman da üzerine atılı suçu kabul etmediğini, açıklamada suç unsuru bulunmadığını ileri sürdü. Açıklamanın hazırlanmasına katkısının, yayınlanma zamanına da müdahalesinin olmadığını kaydeden Alpman, emekli amirallerin anayasal düzeni korumaya yönelik bu açıklamasının darbe ile ilişkilendirilmesinin "komedi konusu dahi olamayacağını" iddia etti.

Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin gündemdeki tartıştırmalar nedeniyle görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak için dava konusu bildiriyi yayımladıklarını belirten sanık Nazım Çubukçu, bu eylemin fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

"Savaş bizi haklı çıkardı"

Sanıklardan Turgay Erdağ da suç işlemek amacıyla hareket etmediklerini, iddianamenin hukuki olmadığını, suçlamaların soyut iddialara dayandığını öne sürdü ve bu nedenle haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Ülkesi ve milletine karşı görevini yerine getirdiğini belirten Erdağ, açıklamanın kamuoyunda farkındalık oluşması için yapıldığı, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın kendilerini haklı çıkardığı iddiasında bulundu.

Sanık avukatlarının beyanının ardından mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmayı tamamladı.

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Turgay Erdağ, Emekli, Ankara, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi - Son Dakika


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