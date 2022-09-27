Çin Büyükelçisi, Çin ve Ürdün'ün Eşit ve Adil Bir Dünyayı Koruma Çabalarını Övdü - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi, Çin ve Ürdün'ün Eşit ve Adil Bir Dünyayı Koruma Çabalarını Övdü

27.09.2022 17:14
Çin Büyükelçisi, Çin ve Ürdün'ün Eşit ve Adil Bir Dünyayı Koruma Çabalarını Övdü

AMMAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Ürdün Büyükelçisi Chen Chuandong Pazartesi günü, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde Çin ve Ürdün arasındaki koordinasyonu ve eşit ve adil bir dünyayı korumaya yönelik iki ülkenin ortak çabalarını övdü.

AMMAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Ürdün Büyükelçisi Chen Chuandong Pazartesi günü, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde Çin ve Ürdün arasındaki koordinasyonu ve eşit ve adil bir dünyayı korumaya yönelik iki ülkenin ortak çabalarını övdü. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü kutlaması kapsamında düzenlenen çevrimiçi bir resepsiyonda açıklamalarda bulunan Chen, Çin ve Ürdün arasındaki pekiştirilmiş karşılıklı siyasi güvenin ve temel çıkarlarıyla ilgili konularda iki ülkenin birbirlerine verdikleri desteğin altını çizdi. Chen, Çin ve Ürdün arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıl dönümü olan 2022'de büyük dayanıklılık ve canlılık gösterdiğini kaydetti.

Chen, "İkili ticaret hacmi bu yılın ilk yarısında yıllık yüzde 60 artarak 3,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Enerji, altyapı inşası ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) alanlarında ikili işbirliği istikrarlı bir şekilde ilerliyor" dedi. Chen, Çin hükümeti tarafından desteklenen Al Salt-Al Ardah Yolu'nun iyileştirilmesi ve yeniden inşa edilmesi projesinde de kısa süre içinde temel atılacağını sözlerine ekledi. Çin büyükelçisi, Çin ve Ürdün arasındaki kültürel alışverişlerin de bu yıl giderek daha fazla Ürdünlü öğrencinin Çin'deki eğitimlerine devam etmek amacıyla Çin'e geri dönmeye başlaması sayesinde yavaş yavaş canlandığını belirterek, Çince eğitiminin Ürdünlüler arasında daha popüler hale geldiğini ekledi. Ürdün Kültür Bakanı Haifa Najjar ise Ürdün ile Çin arasında çeşitli alanlardaki köklü ilişkilerin altını çizdi ve ikili kültürel iletişimi geliştirme konusunda beklentilerini dile getirdi. Ürdün Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Genel Sekreteri Hazem Al-Khatib de, değerli ikili ilişkilere övgüde bulunarak, Çin'in, Ürdün'ün bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabalarına verdiği desteği takdir ettiğini ifade etti.

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Çin, Zayıf Dış Talebe Rağmen Dış Ticaretin İkinci Yarıda Artacağından Emin Çin, Zayıf Dış Talebe Rağmen Dış Ticaretin İkinci Yarıda Artacağından Emin Uzmanlar: Çin'in Konfüçyüs Mirası İyi Korunuyor Uzmanlar: Çin'in Konfüçyüs Mirası İyi Korunuyor
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Büyükelçisi, Çin ve Ürdün'ün Eşit ve Adil Bir Dünyayı Koruma Çabalarını Övdü - Son Dakika

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