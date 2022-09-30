Ürdün'de Deve Yarışı Festivali - Son Dakika
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Ürdün'de Deve Yarışı Festivali

30.09.2022 21:14
Ürdün'de Deve Yarışı Festivali

AMMAN, 30 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'deki Wadi Rum Çölü'nde yapılan deve yarışında yarışan develer, 30 Eylül 2022. Ürdün'ün Wadi Rum Çölü'nde Cuma günü başlayan deve yarışı festivaline 500'ün üzerinde deve katılıyor.

AMMAN, 30 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'deki Wadi Rum Çölü'nde yapılan deve yarışında yarışan develer, 30 Eylül 2022. Ürdün'ün Wadi Rum Çölü'nde Cuma günü başlayan deve yarışı festivaline 500'ün üzerinde deve katılıyor. (Fotoğraf: Muhammed Ebu Ghosh/Xinhua)

Ürdün'de Deve Yarışı Festivali

YORUMLAR
500
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Kaynak: Xinhua

Eylül, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'de Deve Yarışı Festivali - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün'de Deve Yarışı Festivali - Son Dakika
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