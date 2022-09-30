AMMAN, 30 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'deki Wadi Rum Çölü'nde yapılan deve yarışında yarışan develer, 30 Eylül 2022. Ürdün'ün Wadi Rum Çölü'nde Cuma günü başlayan deve yarışı festivaline 500'ün üzerinde deve katılıyor. (Fotoğraf: Muhammed Ebu Ghosh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Eylül, Ürdün, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Ürdün'de Deve Yarışı Festivali - Son Dakika
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