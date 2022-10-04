Ürdün ve Mısır Madencilik, Petrokimya ve Enerjide İşbirliğini Artırma Kararı Aldı

AMMAN, 4 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre Ürdün ve Mısır Pazartesi günü madencilik, petrokimya endüstrisi, petrol ve doğalgaz alanlarında uzmanlık alışverişini artırma kararı aldı. İki ülkenin yetkililerinden oluşan bir teknik komite sanal toplantı gerçekleştirerek iki ülkenin; doğal kaynakların geliştirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve ekonomilerin güçlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla birbirinin bilimsel ve teknik ihtiyaçlarına destek olmaları için bir program hazırlanmasına karar verdi. Ürdün enerji bakanlığında enerji işleri genel sekreter yardımcısı olan Hassan Hiari, iki ülkenin Haziran ayında, doğalgaz alanlarının geliştirilmesi ve kamu enerji dağıtımının iyileştirilmesinde uzmanlık alışverişini teşvik eden bir mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlattı. Hiari, mutabakat zaptının ilgili sektörlerde teknik personel eğitiminde işbirliğini teşvik ettiğini de söyledi.