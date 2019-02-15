Son Dakika Haberleri: Amman Büyükelçisi Karagöz, Maan Kentini Ziyaret Etti - Maan

Amman Büyükelçisi Karagöz, Maan Kentini Ziyaret Etti - Maan

55 dakika önce

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün'de faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcilerinden oluşan bir heyetle ülkenin güneyindeki Maan kentini ziyaret etti.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün'de faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcilerinden oluşan bir heyetle ülkenin güneyindeki Maan kentini ziyaret etti.

Karagöz ve beraberindeki heyet, Maan'da Vali Ahmed el-Amuş, il meclisi üyeleri ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Maan Belediyesine yapılan ziyaret sırasında Belediye Başkanı Ekrem Kırişan, Türkiye'deki bir belediyeyle kardeşlik kurulması yönündeki resmi taleplerini Büyükelçi Karagöz'e teslim etti.

Karagöz ve beraberindeki heyet daha sonra Maan Üniversitesi'ne giderek burada öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Murat Karagöz, restorasyon çalışmaları devam eden Osmanlı döneminden kalma bir kale ile güneş enerjisiyle elektrik üreten bir santrali de ziyaret etti.

Ülkenin güneyindeki Akabe kentinin ardından Maan'a geldiklerini belirten Karagöz, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:20 Kaynak: AA

Ürdün, Türkiye, Murat Karagöz, Güncel
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