Amman'da 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Devam Ediyor - Son Dakika
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Amman'da 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Devam Ediyor

08.06.2022 17:43
Amman'da 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Devam Ediyor

AMMAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 12. Yıllık Savaşçı Yarışması'na katılan Endonezya Silahlı Kuvvetleri ekip üyeleri, 7 Haziran 2022. Uluslararası 12.

AMMAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 12. Yıllık Savaşçı Yarışması'na katılan Endonezya Silahlı Kuvvetleri ekip üyeleri, 7 Haziran 2022. Uluslararası 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Pazar günü Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde başladı. Devlete ait Petra Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Perşembe gününe kadar beş gün sürecek olan bu yılki yarışmaya 25 ülkeyi temsil eden toplam 40 takım katılıyor. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amman'da 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amman'da 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Devam Ediyor - Son Dakika
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