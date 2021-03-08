Amman'da Osmanlı arşivlerinden Ürdün coğrafyasına ışık tutan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Amman'da Osmanlı arşivlerinden Ürdün coğrafyasına ışık tutan fotoğraf sergisi açıldı

08.03.2021 19:41
Amman'da Osmanlı arşivlerinden Ürdün coğrafyasına ışık tutan fotoğraf sergisi açıldı, System.String[]

Ürdün'ün başkenti Amman'da "Yıldız Sarayı Koleksiyonu'ndan Ürdün Coğrafyasına Bakmak" isimli bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da "Yıldız Sarayı Koleksiyonu'ndan Ürdün Coğrafyasına Bakmak" isimli bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ürdün Kültür Bakanlığı ve Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinin iş birliğiyle düzenlenen ve bir gün sürecek olan serginin açılışına Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Huza el-Berari'nin yanı sıra Türk diplomatlar ve temsilciler katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu sergi kapsamında, "Osmanlı arşivlerinin Orta Doğu için önemi" konulu bir de sempozyum gerçekleştirildi.

Sempozyuma Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, Ürdünlü Tarihçiler Derneği Başkanı Muhammed Harisat ve akademisyen İman el-Heyacine katıldı.

YEE Müdürü Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide Yıldız Sarayı Koleksiyonu'ndan Ürdün'le ilgili 50 fotoğraf bulunduğunu söyledi.

Osmanlı arşivlerinin, tüm dünya ve özellikle de Orta Doğu için çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, arşivde, 150 milyonu aşkın belge bulunduğunu ve bölgenin tarihinin yazılması için önemli bir kaynak teşkil ettiğini kaydetti.

Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Berari ise söz konusu etkinliğin, Türkiye ile Ürdün arasındaki derin ilişkileri ve köklü tarihi yansıttığını belirtti.

Berari, etkinliğin, Ürdün devletinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kültür Bakanlığı, Yıldız Sarayı, Osmanlı, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amman'da Osmanlı arşivlerinden Ürdün coğrafyasına ışık tutan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Eski eşini acımasızca döven şahsa kaç yıl ceza verilecek? Ünlü avukat merak edilen soruyu yanıtladı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakıldı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu         
19:44
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Son Dakika! 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön rapor: Ani hava değişimiyle helikopter bulut içinde kaldı ve görüşü kaybetti Son Dakika! 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön rapor: Ani hava değişimiyle helikopter bulut içinde kaldı ve görüşü kaybetti         
15:59
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:05:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amman'da Osmanlı arşivlerinden Ürdün coğrafyasına ışık tutan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei