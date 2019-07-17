Amman’da toplu taşıma işini Gürsel yürütecek
7 saat önce
Rusya'da Volgograd şehir planlama projesini teslim eden Gürsel Turizm'in yeni durağı Ürdün oldu.
Rusya
'da Volgograd
şehir planlama projesini teslim eden Gürsel Turizm'in yeni durağı Ürdün
oldu. 400 milyon dolar değerindeki 'Amman
Şehir İçi Toplu Taşıma İhalesi'ni kazanan şirket, 10 yıl boyunca 286 otobüsle hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:07
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