Son Dakika Haberleri: Amman’da toplu taşıma işini Gürsel yürütecek
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Amman’da toplu taşıma işini Gürsel yürütecek

7 saat önce

Rusya'da Volgograd şehir planlama projesini teslim eden Gürsel Turizm'in yeni durağı Ürdün oldu.

Amman’da toplu taşıma işini Gürsel yürütecek, System.String[]
Rusya'da Volgograd şehir planlama projesini teslim eden Gürsel Turizm'in yeni durağı Ürdün oldu. 400 milyon dolar değerindeki 'Amman Şehir İçi Toplu Taşıma İhalesi'ni kazanan şirket, 10 yıl boyunca 286 otobüsle hizmet verecek.
Volgograd, Rusya, Amman, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:07 
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