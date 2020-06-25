Amman Yunus Emre Enstitüsünden uzaktan Türkçe eğitimi - Son Dakika

Amman Yunus Emre Enstitüsünden uzaktan Türkçe eğitimi

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), uzaktan eğitim modeli ile 6 ülkeden 130 öğrenciye Türkçe eğitimi için yaz kursu başlattı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), uzaktan eğitim modeli ile 6 ülkeden 130 öğrenciye Türkçe eğitimi için yaz kursu başlattı.

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Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe öğrenimine yönelik artan talep karşısında ilk defa başlangıç seviyesinde yaz kursu açtıklarını belirtti.

Yaz kurslarının daha önce ileri seviye öğrenciler ile sınırlı olduğunu ve yeni öğrencileri kapsamadığını aktaran Eroğlu, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ortaya çıkan şartlar doğrultusunda Ürdün, Irak, Pakistan, Tunus, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 130 yeni öğrenciye uzaktan eğitim kursu başlattık." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitime eylül başına kadar devam edeceklerini kaydeden Eroğlu, bu dönemde de Türkçe öğretimini en yüksek standartlarda sürdürdüklerini dile getirdi.

Cengiz Eroğlu, Ürdün, Amman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:27 Kaynak: AA

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