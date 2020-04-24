Ammar Issa kurduğu şirketle tüm dünyaya açılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ammar Issa kurduğu şirketle tüm dünyaya açılacak - Son Dakika Ekonomi

Ammar Issa kurduğu şirketle tüm dünyaya açılacak

6 saat önce

Kurduğu şirketle kısa sürede büyüyen ve bugün 147'den fazla çalışana sahip Avustralyalı genç iş adamı Ammar Issa, yeni kuracağı şirketlerle tüm dünyaya açılmayı hedefledi.

Ammar Issa kurduğu şirketle tüm dünyaya açılacak, System.String[]

Kurduğu şirketle kısa sürede büyüyen ve bugün 147'den fazla çalışana sahip Avustralyalı genç iş adamı Ammar Issa, yeni kuracağı şirketlerle tüm dünyaya açılmayı hedefledi.


12 yıl önce kurduğu AMR şirketiyle kısa sürede büyüyen ve bugün 147'den fazla çalışanıyla Avustralyalı genç bir iş adamı olan Ammar Issa, yeni kuracağı şirketlerle tüm dünyaya açılmayı hedefliyor. Issa: "Ekibimiz faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde tam uyumlu olarak çalışıyor." dedi.


Yeni kuracağı şirket ilgili bilgiler veren Issa, "AMR, farklı yetenekleri ve birikimleri ile firmanın pazardaki varlığında önemli bir role sahip olan ve şirketin standartlarını belirleyen 147'den fazla çalışana sahip bir firmadır. Bu ekibin sahip olduğu beceriler ve heyecan, firmanın bu denli çeşitliliğe sahip olmasının altında yatan en önemli nedenlerden birisi. Bu ekibin trendleri belirlemeye yönelik düşünceleri ve yetenekleri sektöre kıyasla oldukça ileri düzeyde. Ekip grafik tasarım, fotoğrafçılık, metin yazarlığı, videografi, medya farkındalığı ve sosyal medya olgusuna hakim uzmanlardan oluşuyor." dedi.


"Hemen her alanda uzman birini işe alıyoruz"


Ekibinin faaliyet gösterdiği sektörlerde tam uyumlu olarak çalıştığı vurgulayan Issa, "Her alan için uzmanlarımız mevcut ve herhangi bir alanda uzmanımız olmadığımızda bulduğumuz çözüm çok basit. Hemen o alanda uzman birini işe alıyoruz. Kilit çalışanlarımızı internet üzerinden tespit ediyor, onlara çekici teklifler ve bitmek tükenmeyen bir motivasyon sunuyoruz. Müşterilerimizin ve ekibimizin ihtiyaçlarını ve arzularını anlamak için çok çaba veriyoruz. Müşterilerimiz, ekibimiz ve tedarikçilerimizle yakın ve samimi ilişkiler kurmaya bayılıyoruz. Ömür boyu sürecek güvenilir bir topluluk ve ilişkiler kurabilmek için kendimizi adıyoruz. Takımımızı, müşterilerimizi ve ürünlerimizi seviyoruz. Müşterilerimizin mutlu olmalarını sağlamak bizler için çok önemli. Ekibimiz sunduğumuz ürün ve hizmet konusunda oldukça tutkulu. Hepsi tüm kalbiyle işlerini seviyor ve görevlerine bağlılar" ifadelerini kullandı.


30 yaşındaki Ammar Issa sadece 12 yıl içerisinde Avustralya'daki bütün güzellik endüstrisine önemli bir konuma geldi. İlk dükkanını 16 yaşında açan Ammar, kısa bir süre içerisinde yeni mağazalar açarak işletmesini büyütmeye başladı. Sadece bununla da yetinmeyip, pazarını ABD ve Birleşik Krallık olmak üzere genişletti. Günümüzde moda alanındaki diğer sektörlerde de yer almasının yanı sıra, 3 büyük teknoloji firmasının sahibi ve çay sektöründe de hatırı sayılır bir hisseye sahip. Ammar, bu yıl Rusya ve Almanya'da dağıtım merkezleri açmayı da planlıyor. Çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketler dahil mevcut serveti 125 milyonun üzerinde olduğu belirtilen Issa, bu tutarın 50 milyonunu ise sadece AMR şirketinden kazanmıştı. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:46 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi 389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!         
23:41
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı         
23:40
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti         
23:04
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı         
22:50
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu         
22:48
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi         
22:48
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
22:29
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor         
22:21
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti 74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti         
22:19
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti         
22:02
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek         
21:37
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi         
21:28
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık         
21:18
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir         
21:16
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı         
21:14
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı         
21:01
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi         
20:51
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi         
20:50
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi         
20:48
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır         
20:32
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi         
20:18
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 00:15:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ammar Issa kurduğu şirketle tüm dünyaya açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]