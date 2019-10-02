Amme alacaklarında gecikme zammı yüzde 2'ye düşürüldü.
1 saat önce
Amme alacaklarının tahsilinde gecikme zammı oranı aylık yüzde 2,0 olarak belirlendi.
Amme alacaklarının tahsilinde gecikme zammı oranı aylık yüzde 2,0 olarak belirlendi. Daha önce gecikme zammı oranı yüzde 2,5 seviyesindeydi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:51
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