Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Teklifi Genel Kurul'da kabul edildi - Son Dakika

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Amme Alacaklarına ilişkin ekonomik alanda değişiklik içeren teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklife göre, gayrimenkuller satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık arttırma ile satılabilecek. Müşteri malı almaktan vazgeçerse veya verilen mühlet içinde bedelin tamamı vermezse mal ikinci defa arttırmaya çıkarılabilecek. Açık arttırmaya katılacaklardan menkul değerin yüzde 5'i kadar teminat alınacak.

Menkul ve gayrimenkul mallar elektronik ortamda açık arttırma ile satılabilecek. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilecek. Ücretsiz izin desteği 2021 Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 TL'ye çıkarılacak ve kapsamı genişleyecek.

Teklife göre, Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle hükümlüler elektronik ortamda mektup alıp gönderebilecekler. Hükümlülerin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarıyla varisleri ile yapacakları görüşmeler kamu düzeninin korunması ile kişi toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması amacıyla kurum tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlarla kaydedilebilecek. Kurumlar Vergisi yüzde 20 uygulanan oran 2021 yılı için yüzde 25, 2022 yılı için yüzde 23 olarak uygulanacak. - ANKARA