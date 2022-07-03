Among US oyuncularının beklediği açıklama geldi

Among Us, boyuna göre büyük işler başaran oyunlardan biri. Pandemi döneminde oyunculardan büyük ilgi görmüştü ve fazla oyun oynamayan insanların bile açlığını doyurmuştu. Platform çeşitliliği ve basit oynanışıyla keyifli saatler geçirmenizi sağlayan oyun, bir süredir göz ardı edilemeyen bir soruna sahipti. Geliştirici ekipten gelen açıklama, sorunun çözüleceğinin sinyalini ilk kez veriyor.

Among Us, mobil platformlarda ücretsiz oynanabiliyor ve masaüstü platformlar için Epic Games Store'da 8 TL olarak fiyatlandırılıyor. Oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip olan oyunun basit oynanışı, milyonlarca oyuncunun ilgisini çeken nokta oldu.

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Among US geliştiricileri, lobi sorununu yakında çözecek

Lobilerin kontrolünü kullanıcılara vererek oyuncuların istediği modu oynamasına engel olan soruna geliştirici ekibin el atması bekleniyordu. Ayrıca oyunda bazen görülen O2 görevi hatasının da bilinen hatalar listesine alındığı açıklandı. Bu hata listesi, geliştirici ekibin üzerinde mesai harcadığı listedir. Yani bu sorunlara dair endişeleri azaltmamız için güçlü bir neden var.

Ekipten daha önce heyecanlandıran bir Among US 2 açıklaması yapılmıştı. Ancak daha sonrasında oyunun sadece planlama aşamasında olduğunu duymuş, bunun sonrasında da iptal edildiği haberini almıştık. Oyunun mevcut mantığını düşününce ikinci bir oyunun yapılması fikri garip geliyor. Oyunun 3D olacağına dair uçuk fikirler de duymuştuk ancak şu anda ekibin böyle planları olmadığı açık.

Oyun Epic Games Store tarafından bir süre ücretsiz dağıtılsa da sonrasında tekrar ücretli hale gelmişti. Oyunun fiyatı tuzlu olmasa da mobil platformlarda ücretsiz olan oyunun PC'de ücretli olması kulağa biraz mantıksız geliyor. Umuyoruz ki yakın gelecekte oyunun tamamen oynaması ücretsiz hale geldiğini duyarız.

Sizin oyunla ilgili muzdarip olduğunuz bir hata var mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz.