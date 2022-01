Among Us sistem gereksinimleri 2021! Among Us kaç GB? Among Us PC sistem gereksinimleri! - Son Dakika

Among US PC sistem gereksinimleri oyuna yeni başlamak isteyenler arasında oldukça merak ediliyor. Bilindiği üzere bilgisayarlar yapımların sistem gereksinimleri kaldırmadığı sürece oyunları çalıştıramazsınız. Oyunlar çalışsa bile donma ve kasma sorunlarıyla karşılaşır beklediğiniz performansı elde edemezsiniz.

2018 yılında piyasaya sürülen sosyal çıkarım oyunu Among Us, milyonlarca oyunseveri kendine hayran bırakmayı başardı. Peki, Among Us oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Among Us sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Among Us kaç GB? Sizler için derledik...

AMONG US PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Among Us Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SPI+

İşlemci: Intel Pentium 4 2.00 GHz

Ekran Kartı: NVDIA GeForce 510

Bellek: 1 GB

Depolama: 250 MB

Among Us Kaç GB Ram İstiyor ?

Among Us çok basit bir grafiklere sahiplere sahip olduğu için arkadaşlarınla rahatça oynayabileceğiniz bir oyundur. Bu yüzden minimum 1 GB ram yeterlidir.

Among Us Kaç GB Depolama İstiyor ?

Among Us belki çok yer kapladığını düşünenleriniz olabilir ama sadece 250 MB'lık bir alan kaplıyor.