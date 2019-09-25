Amonyak gazından zehirlendiler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir beyaz et tesisinde amonyak gazından zehirlenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.



Ömerli Mahallesi'ndeki bir beyaz et tesisinde meydana gelen olayda tesisin üretim paketleme bölümünde çalışan 7'si kadın 8 işçi ısıtma soğutma sisteminden kaynaklanan kaçak sebebi ile amonyak gazından zehirlendi. Mide bulantısı, baş ağrısı gibi şikayetlerle Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilere KBRN Ünitesi'nde banyo yaptırıldı. İşçilerin tedavi altına alındıkları, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BALIKESİR