Amorium Antik Kenti ziyarete açılacağı günü bekliyor - Son Dakika

Amorium Antik Kenti ziyarete açılacağı günü bekliyor

28.10.2020 11:03
Amorium Antik Kenti ziyarete açılacağı günü bekliyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti, son yıllarda devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi yapılar ile ziyaretçilerini ağırlamak istiyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti, son yıllarda devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi yapılar ile ziyaretçilerini ağırlamak istiyor.

Hisar köyündeki antik kent, İngiliz bilim adamı Prof. Dr. Martin Harrison ile araştırmacı Dr. Chris Lightfoot'un hayata geçirdiği kazılarda, Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle 2013'te Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp başkanlığında, Amorium'da tekrar başlayan kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı.

"Aşağı Şehir" ile "Yukarı Şehir" olarak adlandırılan Amorium höyüğündeki kazılarda, büyük kilise, bazilika, Bizans hamamı, üzüm ezme havuzları ile Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen sikkeler, seramik fırınının yanı sıra çok sayıda farklı buluntular gün yüzüne çıkarıldı.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, AA muhabirine, Amorium Antik Kenti'nin tarihin önemli bir kavşak noktası olduğunu ve MÖ. 2000'li yıllardan itibaren yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Amorium'un 7 farklı medeniyetten izler taşıdığını dile getiren Bilici, şöyle konuştu:

"Antik kentteki kazı çalışmaları, bu yıla kadar kısa süreli devam ediyordu. Bu yıldan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 12 aylık kazı yapma izni verildi. Bu yüzden daha hızlı ve çok ekiple çalışma imkanımız var. Hareket kabiliyetimizle buradaki tarihi ve kültürel mirasa daha erken ulaşma imkanımız var. Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken son dönemlerde Amorium Antik Kenti, sosyal medyada başta olmak üzere basında sürekli yer almaya başladı. İnsanların buraya olan ilgisi ve merakı arttı."

Bilici, antik kentin turistlerin ziyaretine açılması için valilikle proje çalışması yaptıklarını anımsattı.

"Amorium'un tam anlamıyla ziyarete açılması turizme katkı sağlayacak"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökalp de Amorium'daki çalışmalarda Yukarı Şehir'deki iç sur kısmına ağırlık verdiklerini ve büyük bir bölümünü de topraktan arındırdıklarını dile getirdi.

Kazılarda üzerinde "Amorium" yazan bir sikke de bulduklarına dikkati çeken Gökalp, şöyle devam etti:

"Özellikle geçen yıl bulduğumuz tahıl ambarındaki pitoslar içerisindeki tahıllarla ilgili Ankara'da laboratuvar çalışmaları devam ediyor. İlk veriler, arpa ve buğday olduğu yönünde. Biz de kazı alanındaki tahıl ambarının bulunduğu alanı, çitlerle çevirerek koruma altına aldık. Amorium Antik Kenti hali hazırda bir ören yeri statüsünde olmadığı için henüz ziyarete açık değil. Ancak son dönemlerde sosyal medya ve basında çıkan haberlerden özellikle bu yıl, hiç olmadığı kadar ziyaretçi akınına uğradık. Antik kentin gezilmesi noktasında hem kendim hem de kazı ekibim ziyaretçilerimize eşlik ettik. Ziyarete açık değiliz. Bizim bir ziyaretçi karşılama merkezi projemiz var. Bunu da Afyonkarahisar Valiliğimizin destekleriyle yakında hayata geçireceğiz. Amorium'un tam anlamıyla ziyarete açılması da Afyonkarahisar ve Emirdağ turizmine önemli katkı sağlayacak."

Emirdağ, Turizm, Yunan, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amorium Antik Kenti ziyarete açılacağı günü bekliyor - Son Dakika

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