Son Dakika Haberleri: Amortisman Oranlarında Değişiklik

Amortisman Oranlarında Değişiklik

1 saat önce

Amortismana tabi uçak ve simülatörlerinin faydalı ömür parametresi 25 yıla çıkarılırken, amortisman oranı yüzde 4'e çekildi.

Amortisman Oranlarında Değişiklik, System.String[]
Amortismana tabi uçak ve simülatörlerinin faydalı ömür parametresi 25 yıla çıkarılırken, amortisman oranı yüzde 4'e çekildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle amortismana tabi bazı iktisadi kıymetler için belirlenen oranlarda değişikliğe gidildi.

Buna göre, uçak ve simülatörlerinin faydalı ömrü 10 yıldan 25 yıla çıkarılırken, amortisman oranı da yüzde 10'dan yüzde 4'e indirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi
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