Amortisman Oranlarında Değişiklik
1 saat önce
Amortismana tabi uçak ve simülatörlerinin faydalı ömür parametresi 25 yıla çıkarılırken, amortisman oranı yüzde 4'e çekildi.
Amortismana tabi uçak ve simülatörlerinin faydalı ömür parametresi 25 yıla çıkarılırken, amortisman oranı yüzde 4'e çekildi.
Hazine ve Maliye
Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle amortismana tabi bazı iktisadi kıymetler için belirlenen oranlarda değişikliğe gidildi.
Buna göre, uçak ve simülatörlerinin faydalı ömrü 10 yıldan 25 yıla çıkarılırken, amortisman oranı da yüzde 10'dan yüzde 4'e indirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:16 Kaynak: AA
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