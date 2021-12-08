Ampul hırsızlığı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerindeki aydınlatma ampulünü çalan hırsızlık şüphelilerinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İslahiye merkezindeki iş yerlerine ait 6 dükkanın aydınlatma ampulleri çalındı.
Sepetli motosikletle Cevdetpaşa Mahallesi, Mezbaha Caddesindeki Muhammed Ali'nin iş yerinin önüne gelen 3 şüphelinin, ampulü çaldığı an iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde sepetli motosikletle iş yerinin önüne gelen 3 kişiden birisinin tezgahın üzerine çıkarak ampulü alıp motosikletle uzaklaştıkları anlar görülüyor.
Polis, hırsızlık şüphelilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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