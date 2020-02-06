Ampulden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ampulden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Ampulden uyuşturucu hap çıktı

6 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Ampulden uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir ampulün içinde uyuşturucu hap çıkması polise bile şaşırttı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında önceden belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda 86 adet yeşil reçeteye tabi hap, 74,21 gram eroin maddesi, 11,67 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu hapların ampulün içine gizlenmesi polisi bile şaşırttı.


Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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