Ampulden yeşil reçeteyle alınabilen hap çıktı - Son Dakika
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Ampulden yeşil reçeteyle alınabilen hap çıktı

6 saat önce

OSMANİYE'de polisin bir evde yaptığı aramada, ampul içerisine gizlenmiş, yeşil reçeteyle alınabilen hap ele geçirildi.

Ampulden yeşil reçeteyle alınabilen hap çıktı, System.String[]

OSMANİYE'de polisin bir evde yaptığı aramada, ampul içerisine gizlenmiş, yeşil reçeteyle alınabilen hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik, önceden belirlenen 4 ayrı adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 21'i ampul içinde yeşil reçeteye tabi toplam 86 adet suboxone ve neurottin hap maddesi, 74,21 gram eroin, 11,67 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve buna ait 8 adet mermi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:45 Kaynak: DHA
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