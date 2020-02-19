Ampulün içerisinde uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ampulün içerisinde uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ampulün içerisinde uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan narkotik ekipleri, ampul içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile bin 568 adet sentetik ecza tablet ele geçirdi.

Ampulün içerisinde uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan narkotik ekipleri, ampul içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile bin 568 adet sentetik ecza tablet ele geçirdi. Uyuşturucu satıcısı 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını devam ettiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı 3 şüpheliyi tespit etti. Şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, A.E., Ö.B. ve İ.Ç'yi yakalayarak gözaltına alarak emniyete götürdü.


Ampul kutusuna gizlenmiş uyuşturucu çıktı


Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında arama ekipler, ampul kutusuna gizlenmiş 50 gram metamfetamin maddesi ile bin 568 adet sentetik ecza tablet, satışa hazır halde paketlenmiş kannabinoid ve bir miktar para ele geçirdi. Emniyette ifadeleri alınan A.E., Ö.B. ve İ.Ç., işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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