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Ampute 1.Ligin3.Hafta

6 saat önce

Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü ligin 3.haftasında oynadığı maçta güçlü rakibi Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübünü 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü ligin 3.haftasında oynadığı maçta güçlü rakibi Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübünü 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.


Ampute 1.Liginde mücadele eden Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü yoluna doludizgin devam ediyor. Argıncık Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılarak namağlup yoluna devam ediyor.


Ligde oynadığı 3 maçını da kazanan Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Puanını 9'a çıkartan Anadolu Erciyes Engelliler Spor ligin 4.haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübüne konuk olacak. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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