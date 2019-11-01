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Son Dakika Spor Ampute'de heyecan başlıyor

Ampute'de heyecan başlıyor

6 saat önce

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol 2019/2020 Sezonu Süper Ligi 03 Kasım 2019 tarihinde oynanacak maçlarla başlıyor.

Ampute'de heyecan başlıyor, System.String[]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu Ampute Futbol 2019/2020 Sezonu Süper Ligi 03 Kasım 2019 tarihinde oynanacak maçlarla başlıyor.


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, şampiyon kadrosuyla yeni sezona Pazar günü İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü'ne konuk olarak başlıyor. İlk karşılaşmasını deplasmanda Pazar günü 13: 30'da oynayacak olan mavi-beyazlı ekip lige galibiyetle başlamak istiyor.


Centilmence bir sezon olsun


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, yeni sezona galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "Öncelikle 2019/2020 Ampute Süper Lig'in tüm takımlara hayırlı olmasını diliyor, centilmence bir sezon geçmesini temenni ediyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak yeni sezonda da hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Bu yolda hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum" dedi. - GAZİANTEP

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
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