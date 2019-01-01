Ampute Futbol 1.lig
1 saat önce
Ampute Futbol 1.Lig'de mücadele eden Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Spor Kulübü ligin 7.haftasında oynadığı maçta Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü 9-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Ampute Futbol 1.Lig'de mücadele eden Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Spor Kulübü ligin 7.haftasında oynadığı maçta Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü 9-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Anadolu Erciyes BESK: Ferhat Aydoğdu xxx, Adem Serin xxx, Bilal Tolu xxx, Eftal Özkartal xxx, Emin Atagişi xxx, Cesur Tatlı xxx, Rağip Macit xxx, Abbas Kara xxx, Coşkun Erol xxx
Samsun BESK: Erhan Arslan x, Kerim Kara x, Cemal Aydın x, Samet Usta x, Sezati Arslan x, Yakup Özden x, Erdem Çelik x, Turgay Aysuran x, İsmail Öztürk x, Murat Ertürk x, Ferat Aydın x
Goller: Adem Serin dk 2 ve 7, Cesur Tatlı dk 3-15-20-30, Bilal Tolu dk 23, Rağip Macit dk 58, Eftal Özkartal dk 49 (Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Spor Kulübü) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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