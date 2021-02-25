Ampute Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika

Ampute Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri'de yapıldı

25.02.2021 21:45
Ampute Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri'de yapıldı, System.String[]

Ampute Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı, Melikgazi Belediyesinin ev sahipliğinde Kayseri'de gerçekleştirildi.

Ampute Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı, Melikgazi Belediyesinin ev sahipliğinde Kayseri'de gerçekleştirildi.

Kayseri Uygulama Oteli'nde gerçekleşen toplantıya, Ampute Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Faruk Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı ve çok sayıda kulüp başkanı katıldı.

Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, 3 aylık çalışmanın ardından 10 Şubat 2021'de Ampute Futbol Kulüpler Birliği'nin resmi olarak kurulduğunu söyledi.

Birlik merkezinin Ankara'da olduğunu anımsatan Şahin, "Birliğimizin yönetimi 7 ilden oluşmaktadır. Bizler bu işin mutfağı olan kulüplerimizin sorunlarını çözebilmek, birlikte hareket edebilmek, branşımızın gelişip büyümesi için projeler geliştirebilmek adına bir araya geldik." dedi

Türkiye'deki ampute futbol liginin bu alanda dünyanın en büyük ligi olduğuna dikkati çeken Şahin, "Ampute futbol popülaritesi giderek artan bir branş. Engelli sporcuların sporun engelsiz olduğunu en iyi şekilde gösterdiği bir alan. Bu alana yapılan yatırımların sonucunu geçtiğimiz 3 yılda gördük. 2017 yılında elde edilen Avrupa şampiyonluğu, ardından yaşanan dünya ikinciliği yıldızımızı parlattı." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise teşkilat olarak spor ve sporcunun yanında olduklarını vurgulayarak, "Birliğin kurulma aşamasında çekilen sıkıntıları bire bir takip ettim. Anadolu'nun her bir köşesinden burada temsilciler var. Bu kolay bir iş değil. Emek isteyen, azim isteyen, yoğun çalışma isteyen bir iş. Ampute Milli Takımı'nın başarısının altında da bu yöneticilerin azimli çalışması yatıyor. Böyle bir birliğin oluşması bir spor yöneticisi olarak beni oldukça mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kayseri, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ampute Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika Spor


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