Son Dakika Haberleri: Ampute Futbol Mili Takımı'ndan Oktay'a Ziyaret

Ampute Futbol Mili Takımı'ndan Oktay'a Ziyaret

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ampute Milli Takımı için "Normal milli takımlarımızın hiçbir varlık gösteremediği aşamada siz bambaşka bir şekilde doğdunuz, Türkiye'nin kalbini hoplattınız." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Mili Takımı'ndan Oktay'a Ziyaret, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ampute Milli Takımı için "Normal milli takımlarımızın hiçbir varlık gösteremediği aşamada siz bambaşka bir şekilde doğdunuz, Türkiye'nin kalbini hoplattınız." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Oktay'ı ziyaret etti.

Türkiye'nin son dönemdeki yüz akı özel sporcularla birlikte olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Oktay, randevu talebi iletildiğinde heyecanlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporculara hassasiyetini herkesin bildiğini, bunu sporcuların da yakından hissettiğini belirten Oktay, "Siz aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın da temsilcisisiniz. Başarınız yanında toplumda pozitif bilinç kaynağı oluşturmanız bambaşka bir övünç kaynağı. Cumhurbaşkanımız sizleri birey birey biliyor ve destekliyor. Ben de bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak buradayım. Yapabileceğim her ne olursa olsun zamanı önemli değil bana ulaşabilirsiniz." diye konuştu.

Oktay, milli sporcuların sorunlarının çözümü ve taleplerinin yerine getirilmesi için elinden geleni yapacağını bildirerek, "Sizler bütün Türkiye'ye gurur yaşattınız. Normal milli takımlarımızın hiçbir varlık gösteremediği aşamada siz bambaşka bir şekilde doğdunuz, Türkiye'nin kalbini hoplattınız." ifadelerini kullandı.

Oktay, şunları kaydetti:

"Bizim gönlümüzde dünya şampiyonusunuz. Daha güzel başarılar elde edeceğinize inanıyoruz. İnanç olduğu zaman şartlar ne olursa olsun sonuç alınır. Yeter ki yüreğinizi ortaya koyun. Biz de bugün Türkiye'de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımızı da siz kendi alanınızda başardınız. Hiçbir şeyin bahane olmayacağını 81 milyona gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz."

Oktay, hediye takdim ettiği sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:11 Kaynak: AA

fuat oktay, Futbol, Türkiye, Politika
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