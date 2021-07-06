Üye Girişi
Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi - Son Dakika

Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi

06.07.2021 13:37

- Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi Teknik Direktör Osman Çakmak: "Başarımızın tesadüf olmadığını göstereceğiz" Futbolcu Ömer Güleryüz: "Dünya Kupası'nı alıp yolumuza devam edeceğiz" Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, düzenlenecek olan...

- Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi

Teknik Direktör Osman Çakmak: "Başarımızın tesadüf olmadığını göstereceğiz"

Futbolcu Ömer Güleryüz: "Dünya Kupası'nı alıp yolumuza devam edeceğiz"

AFYONKARAHİSAR - Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasının başarılarının tesadüf olmadığını göstereceklerini ifade ederek, "Dünyada ampute futbol bizden sorulur. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. 10 ülke arasında şampiyon olduk, şimdi 16 ülke arasında başarımızın tesadüf olmadığını göstererek, çıtayı yükseltmemiz için çalışıyoruz" dedi.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi. Ampute Milli Takımı 6 teknik ekip ve 25 sporcuyla birlikte Kocatepe Spor Kompleksinde antrenmanlarına başladı. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, yaptığı açıklamada, şuanda Avrupa şampiyonasının devam ettiğini ifade ederek; "Biz ülke olarak erken elendik gruplardan çıkamadık. Herkesin gözü bizim üzerimizde. Bizim başarılı olmamız lazım. "Bizim Çocuklar" dediler biz de kendi aramızda gazi olarak, "Bizim Aslanlar" diyoruz. Çok istedik başarılı olalım diye çok iyi bir jenerasyonumuz vardı ama olmadı" dedi.

"Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için çalışmak zorundayız"

"Dünyada ampute futbol bizden sorulur" diye Çakmak, "Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. 10 ülke arasında şampiyon olduk, şimdi 16 ülke arasında başarımızın tesadüf olmadığını göstermek ve çıtayı yükseltmemiz için çalışıyoruz. Arkadaşlara şu cümleyi söyledim; 'Kimsede olmayan siz de var'. İstek, azim, coşku, heyecan, duygu ve inanç. Herkeste inanç vardır ama diğer saydıklarım hırs ve azim herkeste olmuyor. Bunun için sizde olduğu için Türk halkı her zaman bakış açısı ve düşüncesi iyidir. En büyük desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanlığımız ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonumuz ve TFF'den aldık. Eylül ayında Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ne kadar önemli olduğunun onlarda farkında biz de farkındayız. 83 milyona şu zor günlerinde sağlık çalışanlarımız bize destek oldular biz de şimdi onları mutlu etmek için ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gece-gündüz çalışmak zorundayız. Başarı olmak zorundayız" diye konuştu.

"Dünya kupasını almak istiyoruz"

Milli Takım oyuncusu Ömer Güleryüz ise Afyonkarahisar'ın havasının güzel ve antrenmana uygun olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Toplam 11 günlük bir kampımız var. Akabinde kamplarımız devam edecek. Toplamda 4 kampla birlikte Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Takımımız iyi. 'Ampute futbol dünyada Türkiye'den sorulur' sloganıyla çıktığımız bu yolda 2017'de elde ettiğimiz Avrupa Şampiyonası başarısını ikinci kez tekrarlamak istiyoruz. Bunun bir tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Hederfimiz; 2022'de Türkiye'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı alarak, yolumuzda devam etmek. Tabii ki hedefimiz öncelikle Avrupa Şampiyonası. Elimizdeki apoleti bırakmak istemiyoruz. Eylül ayında düzenlenecek turnuvada tekrar şampiyon olup ülkemize dönmek istiyoruz."

Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi
Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi
Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi
Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi
Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi
Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi

Osman Çakmak, Karahisar, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi - Son Dakika Spor


Son Dakika

PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı 20:10 PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı F.Bahçe'nin resmi girişimde bulunduğu Vrsaljko'nun kronik sakat çıkması taraftarları korkuttu 19:43 F.Bahçe'nin resmi girişimde bulunduğu Vrsaljko'nun kronik sakat çıkması taraftarları korkuttu Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi 19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı 18:34 Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır 18:16 Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili 17:49 Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili
Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır 17:13 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 16:59 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı 16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı         
20:12
Parçalanmış cansız bedenlerin sırrını göğüs silikonu çözecek Parçalanmış cansız bedenlerin sırrını göğüs silikonu çözecek         
19:55
Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı         
19:38
Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı         
19:33
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı         
18:17
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı         
18:06
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı         
15:59
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 20:35:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement