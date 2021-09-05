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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na doğru - Son Dakika

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na doğru

05.09.2021 15:38
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na doğru, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) engelli futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, Ampute Milli Futbol Takımı'nın ikinci kez Avrupa şampiyonu olacağına inandıklarını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) engelli futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, Ampute Milli Futbol Takımı'nın ikinci kez Avrupa şampiyonu olacağına inandıklarını belirtti.

TFF'nin internet sitesinde görüşlerine yer verilen Erdem, 12-19 Eylül'de Avrupa Ampute Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek şampiyonanın hazırlıklarına Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Ampute Milli Takımı'yla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılacağını hatırlatan İsmail Erdem, "TFF ile engelli futbolunun yolunun kesiştiği 2006 yılından itibaren tüm kategorilerde aldığımız başarılar ile engelli futbolunda bir dünya markası olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim. Ampute Futbol Milli Takımı'mızın da mazisinde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile son Avrupa şampiyonluğu unvanı var. 2017 yılında TFF olarak Riva'da Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştık ve takımımıza şampiyonluğu getiren maç 45 bin seyircinin desteği ile Beşiktaş Stadı'nda oynanmıştı. 'Tek Ayaklı Kramponlarımızı' Başkanımız Nihat Özdemir'in talimatı ile Polonya'ya uğurlamadan önce artık bir klasik olan uğurlu Riva tesislerimizde kampa aldık. Millilerimizin ikinci kez Avrupa şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum. TFF olarak bünyesinde futbol branşı bulunan 4 Engelli Spor Federasyonuna desteğimiz devam edecek. Ülkemizde futbol oynamak isteyen her engelli bireyimize ulaşmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ampute futbolunda dünyanın en başarılı ülkesi olduğunu kaydeden TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ise "TFF, ampute futboluna geçtiğimiz 15 yılda finansal desteklerimizin yanında iletişim, malzeme sponsorluğu, kamplar ve daha da önemlisi sevgisini aktarmıştır. UEFA'ya bağlı ülkeler içerisinde sadece TFF engelli futbolunun gelişimi için stratejik iş birliği ile destek sağlamıştır. Bunun için federasyon bünyesinde kurumsal yapılar oluşturduk. Polonya'da Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2022'de ülkemizde yapılacak Dünya Şampiyonası'nın da favori ülkesiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na doğru

Futbol Federasyonu, Futbol, Milli, Riva, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na doğru - Son Dakika Spor


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