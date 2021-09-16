Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 11-0 mağlup...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 11-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Garbarnia Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlılarımızın gollerini Ömer Güleryüz (3), Kemal Güleş (3), Rahmi Özcan (2), Serkan Dereli, Rüstem Kurhan ve Marco Pollicino (Kendi kalesine) attı. D Grubu'nda ilk maçında da Gürcistan'ı 10-0 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımı 6 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. Milliler, çeyrek finalde 17 Eylül Cuma günü C Grubu'nu ikinci bitiren İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Son Dakika

Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti

Markete giderken yakalanan koronalı gençten polise karşı ilginç savunma: Abi abarttınız

Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı

Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor