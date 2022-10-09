Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

09.10.2022 22:19
Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ardından kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde, Nef Stadyumu'nda Angola ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de tribünden takip etti.Ay-yıldızlılar, 4-1 kazandığı maçın ardından ilk kez kazanılan Dünya şampiyonluğu için büyük sevinç yaşadı. Milliler, Dünya Kupası'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Oyuncular, kupa seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı - Son Dakika

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