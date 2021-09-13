Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 mağlup etti.
Garbarnia Stadı'nda oynanan maçta Ampute Futbol Milli Takımı farklı galibiyete taşıyan golleri, Ömer Güleryüz (4), Serkan Dereli (3), Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk attı.D Grubu'nda mücadele eden Ampute Milli Takımı, şampiyonadaki ikinci maçını 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de İtalya ile oynayacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ampute Futbol Milli Takımı, Gürcistan'ı 10-0 yendi - Son Dakika