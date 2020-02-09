Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gana'yı 3-1 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gana'yı 3-1 yendi - Son Dakika Spor

Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gana'yı 3-1 yendi

18 dakika önce

Ampute Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Gana ile oynadığı özel maçı 3-1 kazandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gana'yı 3-1 yendi, System.String[]

Ampute Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Gana ile oynadığı özel maçı 3-1 kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı, Gana ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini Şeyhmus Erdinç, Fuat Taştan ve Kemal Güleş'in golleriyle 3-1 yendi. Gana'nın tek golünü ise Yusif Yahaya kaydetti.

Ampute Futbol Milli Takımı, Antalya'da ortak kamp yaptığı Gana ile yarın ikinci kez hazırlık maçında karşılaşacak.

Avrupa, Futbol, Gana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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